England U19s vs Zimbabwe U19s, Dream11 Prediction: Best picks for ENG-Y vs ZIM-Y today in ICC U19 World Cup 2020

England U19s vs Zimbabwe U19s

Dream11 Prediction - Zimbabwe U19s vs England U19s

ZIM vs ENG Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Zimbabwe U19s vs England U19s in ICC U19 World Cup 2020 on January 31.

Zimbabwe U19s vs England U19s (ZIM vs ENG) Dream11

ZIMcketkeeper – Jordan Cox (VC), Tadiwanashe Marumani

Batters – George Hill, Dan Mousley, Milton Shumba (C), Taurayi Tugwete

All-Rounders – Wesley Madhevere, Emmanuel Bawa

Bowlers – Hamidullah Qadri, Gareth Chirawu, Sakhumuzi Ndlela



ZIM vs ENG My Dream11 Team

Jordan Cox (VC), Tadiwanashe Marumani, George Hill, Dan Mousley, Milton Shumba (C), Taurayi Tugwete, Wesley Madhevere, Emmanuel Bawa, Hamidullah Qadri, Gareth Chirawu, Sakhumuzi Ndlela

ZIM vs ENG Probable Playing 11

England U19s possible XI: Sam Young, Tom Clark, Jordan Cox (WK), George Hill, Joey Evison, Dan Mousley, Harry Duke, Lewis Goldsworthy, George Balderson (C), Scott Currie, Hamidullah Qadri

Zimbabwe U19s possible XI: Wesley Madhevere (C), Milton Shumba/Dion Myers, Taurayi Tugwete, Luke Oldknow, Emmanuel Bawa, Tadiwanashe Marumani, Dane Schadendorf (wk), Gareth Chirawu, Sakhumuzi Ndlela, Rameez Ebrahim, Nkosilathi Nungu



