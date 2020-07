Dubai Pulse Secure vs Sharjah Bukhatir, Dream11 Prediction: Best picks for DPS vs SBK in Emirates D10 Tournament

Dream11 Prediction: Dubai Pulse Secure vs Sharjah Bukhatir - Emirates D10 League

DPS vs SBK Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Dubai Pulse Secure vs Sharjah Bukhatir in Emirates D10 League match today, July 26.

Dubai Pulse Secure vs Sharjah Bukhatir (DPS vs SBK) Dream11

Wicketkeeper – F Ahmed

Batsmen – U Ali, F Amin, K Shah, C Rizwan

Allrounders – R Mani, F Nawaz, A Anwaar

Bowlers – G Gopalakrishnan, I Haider and F Al Hashmi

DPS vs SBK My Dream11 Team

F Ahmed, U Ali, F Amin, K Shah, C Rizwan, R Mani, F Nawaz, A Anwaar, Q Anwar, A Manan, S Singh

DPS vs SBK Probable Playing11

Dubai Pulse Secure: Adnaan Khan, Rahman Gull, Aagam Shah, Shafaqat Ali, Fahad Nawaz, Faisal Amin/Fahad Tariq, Usman Munir, Ibthisam Sait, Imran Haider, Fahad Al Hashmi/Abdul Rehman, Umar Hafeez.

Sharjah Bukhatir: F Ahmed, C Rizwan, U Ali, K Shah, J Shamzu, R Mani, H Rahman, A Anwaar, G Gopalakrishnan, S Ramesh and H Bilal