Dubai Pulse Secure vs Ajman Alubond Dream11 Prediction: Best picks for DPS vs AAD in Emirates D10 Tournament
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Dubai Pulse Secure vs Ajman Alubond
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction: Dubai Pulse Secure vs Ajman Alubond - Emirates D10 League
DPS vs AAD Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Dubai Pulse Secure vs Ajman Alubond in Emirates D10 League match today, August 6.
Dubai Pulse Secure vs Ajman Alubond (DPS vs AAD) Dream11
Wicketkeeper – A Khan, S Sandeep
Batsmen – F Amin, S Singh, S Ali
Allrounders – F Nawaz, A Hamza, Z Farid
Bowlers – N Aziz, M Rashid and I Haider
DPS vs AAD My Dream11 Team
A Khan, S Sandeep, F Amin, S Singh, S Ali, F Nawaz, A Hamza, Z Farid, Q Anwar, A Manan, S Singh
DPS vs AAD Probable Playing11
Dubai Pulse Secure: F Nawaz, A Khan, F Sheikh, R Gull, S Ali, F Amin, U Munir, I Sait, I Haider, M Rashid, F Al Hashmi.
Ajman Alubond: A Shakoor, S Singh, S Sandeep, S Tariq, S Manshad, Z Farid, A Mirza, H Arshad, A Hamza, N Aziz and M Azhar