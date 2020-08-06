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Dubai Pulse Secure vs Ajman Alubond Dream11 Prediction: Best picks for DPS vs AAD in Emirates D10 Tournament

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Dubai Pulse Secure vs Ajman Alubond

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Written By

Edited By

Snehadri Sarkar

Source

DNA webdesk

Updated: Aug 6, 2020, 02:30 PM IST

Dream11 Prediction: Dubai Pulse Secure vs Ajman Alubond - Emirates D10 League

DPS vs AAD Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Dubai Pulse Secure vs Ajman Alubond in Emirates D10 League match today, August 6.

 

Dubai Pulse Secure vs Ajman Alubond (DPS vs AAD) Dream11

Wicketkeeper – A Khan, S Sandeep

Batsmen – F Amin, S Singh, S Ali

Allrounders – F Nawaz, A Hamza, Z Farid

Bowlers – N Aziz, M Rashid and I Haider

DPS vs AAD My Dream11 Team 

A Khan, S Sandeep, F Amin, S Singh, S Ali, F Nawaz, A Hamza, Z Farid, Q Anwar, A Manan, S Singh

DPS vs AAD Probable Playing11

Dubai Pulse Secure: F Nawaz, A Khan, F Sheikh, R Gull, S Ali, F Amin, U Munir, I Sait, I Haider, M Rashid, F Al Hashmi.

Ajman Alubond: A Shakoor, S Singh, S Sandeep, S Tariq, S Manshad, Z Farid, A Mirza, H Arshad, A Hamza, N Aziz and M Azhar