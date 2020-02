Dolphins vs Warriors, Dream11 Prediction: Best picks for DOL vs WAR today in Momentum One-Day Cup 2020

Dream11 Prediction - Dolphins vs Warriors

DOL vs WAR Match Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Dolphins vs Warriors match today at the City Oval in Pietermaritzburg today, February 23.

Dolphins vs Warriors (DOL vs WAR) Dream11

Wicketkeeper – Grant Roelofsen

Batsmen – Sarel Erwee (C), Vaughn van Jaarsveld, Edward Moore, Marco Marais

Allrounders – Robbie Frylinck (VC), Prenelan Subrayen, Senuran Muthusamy

Bowlers – Andrew Birch, Keshav Mahara, Dyllan Matthews

DOL vs WAR My Dream11 Team

Grant Roelofsen, Sarel Erwee (C), Vaughn van Jaarsveld, Edward Moore, Marco Marais, Robbie Frylinck (VC), Prenelan Subrayen, Senuran Muthusamy, Andrew Birch, Keshav Mahara, Dyllan Matthews

DOL vs WAR Probable Playing 11

Team Dolphins (Playing XI): Sarel Erwee, Grant Roelofsen (wk), Senuran Muthusamy, Vaughn van Jaarsveld, Khaya Zondo, Sibonelo Makhanya, Prenelan Subrayen, Daryn Dupavillon, Keshav Maharaj (C), Robbie Frylinck, Okuhle Cele.

Team Warriors (Playing XI): Lesiba Ngoepe/Gihahn Cloete, Eddie Moore, Sinethemba Qeshile (wk), Rudi Second, Yaseen Vallie (C), Marco Marais, Onke Nyaku, Lutho Sipamla, Andrew Birch, Stefan Tait, Dyllan Matthews.

