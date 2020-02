Dolphins vs Knights, Dream11 Prediction: Best picks for DOL vs KTS today in Momentum One-Day Cup 2020

Dream11 Prediction - Dolphins vs Knights

DOL vs KTS Match Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Dolphins vs Knights match today at the SuperSport Park in Kingsmead in Durban on February 1.

Dolphins vs Knights (DOL vs KTS) Dream11

Wicketkeeper – Grant Roelofsen

Batsmen – Pite van Biljon, Keegan Petersen (C), Khaya Zondo, Sarel Erwee

Allrounders – Senuran Muthusamy (VC), Patrick Kruger

Bowlers – Imran Tahir, Shadley van Schalkwyk, Corne Dry, Okuhle Cele

DOL-XI vs KTS My Dream11 Team

Grant Roelofsen, Pite van Biljon, Keegan Petersen (C), Khaya Zondo, Sarel Erwee, Senuran Muthusamy (VC), Patrick Kruger, Imran Tahir, Shadley van Schalkwyk, Corne Dry, Okuhle Cele

DOL-XI vs KTS Probable Playing 11

Team Dolphins (Playing XI): Vaughn van Jaarsveld, Sarel Erwee, Khaya Zondo, Senuran Muthusamy, Grant Roelofsen (WK), Marques Ackerman, Keshav Maharaj (C), Prenelan Subrayen, Imran Tahir, Rob Frylink, Okuhle Cele.

Team Knights (Playing XI): Pite van Biljon (C), Keegan Petersen, Patrick Kruger, Raynard van Tonder, Rudi Second, Wandile Makwetu (WK), Tshepo Ntuli, Mbulelo Budaza, Shaun von Berg, Shadley van Schalkwyk, Corne Dry.

