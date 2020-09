Dhanbad Dynamos vs Dumka Daredevils Dream11 Prediction: Best picks for DHA vs DUM in Jharkhand T20 League 2020

Dream11 Prediction – Dhanbad Dynamos vs Dumka Daredevils

DHA vs DUM Jharkhand T20 League 2020 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Dhanbad Dynamos vs Dumka Daredevils match today, September 27 at 1:30 PM at JSCA stadium in Ranchi

Dhanbad Dynamos vs Dumka Daredevils Dream11

Wicketkeeper: Nazim Siddiqui, Bhanu Anand

Batsmen: Ronit Singh, Istekhar Ahmed-Khan, Arnav Sinha

Allrounders: Kaushal Singh, Sahil Raj

Bowlers: Ajay Yadav, Jai Prakash Yadav, Sonu Kumar Singh, Supriyo Chakraborty

DHA vs DUM My Dream11 Team

Nazim Siddiqui (C), Bhanu Anand, Ronit Singh, Istekhar Ahmed-Khan, Arnav Sinha, Kaushal Singh, Sahil Raj, Ajay Yadav, Jai Prakash Yadav, Sonu Kumar Singh, Supriyo Chakraborty (VC)

DHA vs DUM Probable Playing 11

Dhanbad Dynamos: Nazim Siddiqui, Vijay Jena, Shahib Rizvi, Satya Setu, Shubham Singh Jr, Kaushal Singh, Vishal Singh, Sahil Raj, Jai Prakash Yadav, Chandan Kumar and Abhishek Yadav.

Dumka Daredevils: Bhanu Anand, Anand Kumar, Saurabh Shekhar, Arnav Sinha, Ronit Singh, Amit Kumar-II, Ayush Kumar, Nishikant Kumar, Alok Sharma, Sonu Kr-Singh and Supriyo Chakraborty.

DHA vs DUM SQUADS

Dhanbad Dynamos (DHA): Nazim Siddiqui, Vijay Jena, Kumar Ankit, Satya Setu, Shahib Rizvi, Shubham Singh-Jr, Aman Kumar, Kaushal Singh, Sahil Raj, Vishal Singh, Abhishek Choudhary, Abhishek Yadav, Chandan Kumar Mukhi, Jai Prakash Yadav, Shubham Singh-Sr, Vikas Kumar.

Dumka Daredevils (DUM): Amit Kumar, Bhanu Anand, Mohit Kumar, Nishikant Kumar, Ayush Kumar, Ishtekar Ahmed-Khan, Junaid Ashraf, Harshdev Gautam, Supriyo Chakraborty, Arnav Sinha, Kumar Suvarna, Ronit Singh, Amit Kumar-II, Alok Sharma, Sonu Kr-Singh and Saurabh Shekhar.