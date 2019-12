Dhaka Platoon vs Rajshahi Royals, Dream11 Prediction: Best picks for DHP vs RAR today in BPL 2019-20

Dream11 Prediction - Dhaka Platoon vs Rajshahi Royals

DHP vs RAR BPL 2019-20 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Dhaka Platoon vs Rajshahi Royals match today, December 30.

Dhaka Platoon vs Rajshahi Royals Dream11

Wicketkeeper: Liton Das

Batsmen: Afif Hossain, Shoaib Malik, Mominul Haque

Allrounders: Ravi Bopara, Andre Russell (C), Thisara Perera (VC)

Bowlers: Farhad Reza, Mahedi Hasan, Shadab Khan, Wahab Riaz

DHP vs RAR My Dream11 Team

Liton Das, Afif Hossain, Shoaib Malik, Mominul Haque, Ravi Bopara, Andre Russell (C), Thisara Perera (VC), Farhad Reza, Mahedi Hasan, Shadab Khan, Wahab Riaz

DHP vs RAR Probable Playing 11

Rajshahi Royals (Playing XI): Liton Das (wk), Afif Hossain, Shoaib Malik, Andre Russell(C), Ravi Bopara, Nahidul Islam, Alok Kapali, Irfan Sukkur, Mohammad Irfan, Farhad Reza, Taijul Islam

Dhaka Platoon (Playing XI): Anamul Haque (wk), Tamim Iqbal, Mahedi Hasan, Jaker Ali, Mominul Haque, Shahid Afridi, Shadab Khan, Thisara Perera, Wahab Riaz, Mashrafe Mortaza, Hasan Mahmud

