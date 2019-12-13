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Dhaka Platoon vs Cumilla Warriors, Dream11 Prediction: Best picks for BHP vs CUW today in BPL 2019-20

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Dhaka Platoon vs Cumilla Warriors

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Written By

Edited By

Snehadri Sarkar

Source

DNA webdesk

Updated: Dec 13, 2019, 12:35 PM IST

Dream11 Prediction - Dhaka Platoon vs Cumilla Warriors

DHP vs CUW BPL 2019-20 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Dhaka Platoon vs Cumilla Warriors match today, December 13.

Dhaka Platoon vs Cumilla Warriors Dream11

Wicketkeeper: Anamul Haque (VC)

Batsmen: Tamim Iqbal, Bhanuka Rajapaksa (C), Sabbir Rahman, Laurie Evans

Allrounders: Thisara Perera, Shahid Afridi, Dasun Shanaka

Bowlers: Mashrafe Mortaza, Al-Amin Hossain, Abu Hider Rony

DHP vs CUW My Dream11 Team 

Anamul Haque (VC), Tamim Iqbal, Bhanuka Rajapaksa (C), Sabbir Rahman, Laurie Evans, Thisara Perera, Shahid Afridi, Dasun Shanaka, Mashrafe Mortaza, Al-Amin Hossain, Abu Hider Rony

DHP vs CUW Probable Playing 11

Cumilla Warriors (Playing XI): Tamim Iqbal, Anamul Haque, Laurie Evans, Jaker Ali (wk), Thisara Perera, Ariful Haque, Shahid Afridi, Mahedi Hasan, Wahab Riaz, Mashrafe Mortaza (C), Hasan Mahmud.

Dhaka Platoon (Playing XI): Yasir Ali, Bhanuka Rajpaksha, Soumya Sarkar, Dawid Malan, Sabbir Rahman, Dasun Shanaka (C), Nahidul Islam Ankon (wk), Abu Hider Rony, Sunzumal Islam, Al-Amin Hossain, Mujeen Ur Rahman

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