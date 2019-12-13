Dhaka Platoon vs Cumilla Warriors, Dream11 Prediction: Best picks for BHP vs CUW today in BPL 2019-20
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Dhaka Platoon vs Cumilla Warriors
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction - Dhaka Platoon vs Cumilla Warriors
DHP vs CUW BPL 2019-20 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Dhaka Platoon vs Cumilla Warriors match today, December 13.
Dhaka Platoon vs Cumilla Warriors Dream11
Wicketkeeper: Anamul Haque (VC)
Batsmen: Tamim Iqbal, Bhanuka Rajapaksa (C), Sabbir Rahman, Laurie Evans
Allrounders: Thisara Perera, Shahid Afridi, Dasun Shanaka
Bowlers: Mashrafe Mortaza, Al-Amin Hossain, Abu Hider Rony
DHP vs CUW My Dream11 Team
Anamul Haque (VC), Tamim Iqbal, Bhanuka Rajapaksa (C), Sabbir Rahman, Laurie Evans, Thisara Perera, Shahid Afridi, Dasun Shanaka, Mashrafe Mortaza, Al-Amin Hossain, Abu Hider Rony
DHP vs CUW Probable Playing 11
Cumilla Warriors (Playing XI): Tamim Iqbal, Anamul Haque, Laurie Evans, Jaker Ali (wk), Thisara Perera, Ariful Haque, Shahid Afridi, Mahedi Hasan, Wahab Riaz, Mashrafe Mortaza (C), Hasan Mahmud.
Dhaka Platoon (Playing XI): Yasir Ali, Bhanuka Rajpaksha, Soumya Sarkar, Dawid Malan, Sabbir Rahman, Dasun Shanaka (C), Nahidul Islam Ankon (wk), Abu Hider Rony, Sunzumal Islam, Al-Amin Hossain, Mujeen Ur Rahman
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