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Delhi Bulls vs Maratha Arabians, Dream11 Prediction: Best picks for DEB vs MAR today in T10 League 2019

DEB vs MAR Dream11 Team - Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, Delhi Bulls vs Maratha Arabians Dream11 Team Player List, DEB Dream11 Team Player List, MAR Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, Delhi Bulls vs Maratha Arabians Head to Head.

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DNA Web Team

Updated: Nov 21, 2019, 12:45 PM IST

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Dream11 Prediction - Delhi Bulls vs Maratha Arabians

DEB vs MAR Abu Dhabi T10 League 2019 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Delhi Bulls vs Maratha Arabians match today, November 21.

 

Delhi Bulls vs Maratha Arabians Warriors Dream11

Wicketkeeper: Kusal Perera

Batsmen: Chris Lynn (C), Adam Lyth, Eoin Morgan, Hazratullah Zazai, Sherfane Rutherford

Allrounders: Mohammad Nabi (VC)

Bowlers: Mitchell McClenaghan, Lasith Malinga, Dushmantha Chameera, Ravi Rampaul

 

DEB vs MAR My Dream11 Team 

Kusal Perera, Chris Lynn (C), Adam Lyth, Eoin Morgan, Hazratullah Zazai, Sherfane Rutherford, Mohammad Nabi (VC), Mitchell McClenaghan, Lasith Malinga, Dushmantha Chameera, Ravi Rampaul

 

DEB vs MAR Probable Playing 11

Team Delhi Bulls (Playing XI): Kusal Perera (WK), Muhammad Usman, Eoin Morgan (C), Angelo Mathews, David Willey, Mohammad Nabi, Sherfane Rutherford, Adil Rashid, Ali Khan, Ravi Rampaul, Dushmantha Chameera.

Team Maratha Arabians (Playing XI): Chris Lynn (C), Hazratullah Zazai, Adam Lyth, Chadwick Walton (WK), Najibullah Zadran, Dasun Shanaka, Dwayne Bravo, Wanindu Hasaranga, Mitchell McClenaghan, Lasith Malinga, Shiraz Ahmed.

 

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