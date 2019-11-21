Delhi Bulls vs Maratha Arabians, Dream11 Prediction: Best picks for DEB vs MAR today in T10 League 2019

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DEB vs MAR Abu Dhabi T10 League 2019 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Delhi Bulls vs Maratha Arabians match today, November 21.
Wicketkeeper: Kusal Perera
Batsmen: Chris Lynn (C), Adam Lyth, Eoin Morgan, Hazratullah Zazai, Sherfane Rutherford
Allrounders: Mohammad Nabi (VC)
Bowlers: Mitchell McClenaghan, Lasith Malinga, Dushmantha Chameera, Ravi Rampaul
Kusal Perera, Chris Lynn (C), Adam Lyth, Eoin Morgan, Hazratullah Zazai, Sherfane Rutherford, Mohammad Nabi (VC), Mitchell McClenaghan, Lasith Malinga, Dushmantha Chameera, Ravi Rampaul
Team Delhi Bulls (Playing XI): Kusal Perera (WK), Muhammad Usman, Eoin Morgan (C), Angelo Mathews, David Willey, Mohammad Nabi, Sherfane Rutherford, Adil Rashid, Ali Khan, Ravi Rampaul, Dushmantha Chameera.
Team Maratha Arabians (Playing XI): Chris Lynn (C), Hazratullah Zazai, Adam Lyth, Chadwick Walton (WK), Najibullah Zadran, Dasun Shanaka, Dwayne Bravo, Wanindu Hasaranga, Mitchell McClenaghan, Lasith Malinga, Shiraz Ahmed.
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