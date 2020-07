Cyprus Moufflons CC vs Amdocs CC, Dream11 Prediction: Best picks for CYM vs AMD in ECS T10 Cyprus

Dream11 Prediction: Cyprus Moufflons CC vs Amdocs CC - ECS T10 Cyprus 2020

CYM vs AMD Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Cyprus Moufflons CC vs Amdocs CC in ECS T10 Cyprus 2020 match today, July 20.

Wicketkeeper – Chaitas Shah

Batsmen – Avinash Rane, Aritra Chakraborty, Muhammad Hussain, Mehran Khan

Allrounders – Shailendra Chauhan, Gurdeep Sharma, Gursewak Singh

Bowlers – Riyaz Kajalwala, Ravi Kumar, Lakhwinder Singh

CYM vs AMD My Dream11 Team

Chaitas Shah, Avinash Rane, Aritra Chakraborty, Muhammad Hussain (C), Mehran Khan, Shailendra Chauhan, Gurdeep Sharma (VC), Gursewak Singh, Riyaz Kajalwala, Ravi Kumar, Lakhwinder Singh

CYM vs AMD Probable Playing11

Cyprus Moufflons CC: Muhammad Hussain, Murtaza Yamin, Gurdeep Sharma, Lakhwinder Singh, Zeeshan Sarwar, Gaganpreet Singh, Riyaz Kajalwala, Gursewak Singh, Ravi Kumar, Mehran Khan, Gurwinder Singh.

Amdocs CC: Rahul Shukla, Hitesh Thadani, Chaitas Shah, Avinash Rane, Aritra Chakraborty, Preetaj Deol, Vimal Khanduri, Srikanth Komiripalepu, Shailendra Chauhan, Saurabh Panghal, Swaroop Pattanaik.