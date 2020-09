CPL 2020 TKR vs JAM 1st Semi-final Dream11 Prediction: Best picks for TKR vs JAM

Dream 11 Prediction Trinbago Knight Riders vs Jamaica Tallawahs – 1st semi-final Caribbean Premier League 2020

TKR vs JAM Dream 11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Trinbago Knight Riders vs Jamaica Tallawahs at the Brian Lara Stadium in Tarouba, Trinidad on September 08.

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Tallawahs Dream 11

Wicketkeeper: Tim Seifert

Batsmen: Lendl Simmons, Jermaine Blackwood, Darren Bravo, Kieron Pollard

Allrounders: Sunil Narine, Andre Russell

Bowlers: Mujeeb Ur Rahman, Oshane Thomas, Fidel Edwards, Sikandar Raza

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Tallawahs My Dream 11 Team

TKR vs JAM Probable Playing 11

Lendl Simmons, Jermaine Blackwood, Darren Bravo, Kieron Pollard (c), Tim Seifert (wk), Sunil Narine, Andre Russell, Mujeeb Ur Rahman, Oshane Thomas, Fidel Edwards, Sikandar Raza

Jamaica Tallawahs: Jermaine Blackwood, Glenn Phillips(w), Chadwick Walton, Rovman Powell(c), Andre Russell, Carlos Brathwaite, Oshane Thomas, Sandeep Lamichhane, Mujeeb Ur Rahman, Veerasammy Permaul, Fidel Edwards

Trinbago Knight Riders: Lendl Simmons, Colin Munro, Tim Seifert(w), Darren Bravo, Kieron Pollard(c), Sikandar Raza, Akeal Hosein, Dwayne Bravo, Fawad Ahmed, Pravin Tambe, Sunil Narine

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Tallawahs Head to Head

Matches played: 18

Wins for Trinbago Knight Riders: 9

Wins for Jamaica Tallawahs: 9

Check Dream11 Prediction / TKR Dream11 Team / Trinbago Knight Riders Dream11 Team / JAM Dream11 Team / Jamaica Tallawahs Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.