Cape Town Blitz vs Durban Heat, Dream11 Prediction: Best picks for CTB vs DUR in Mzansi Super League 2019

Dream11 Prediction - Cape Town Blitz vs Durban Heat

CTB vs DUR Mzansi Super League 2019 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Cape Town Blitz vs Durban Heat match today, November 28.

Cape Town Blitz vs Durban Heat Dream11

Wicketkeeper: Quinton de Kock, Dane Vilas

Batsmen: Janneman Malan (C), Marques Ackerman, Alex Hales, David Miller

Allrounders: Ravi Bopara, George Linde

Bowlers: Dale Steyn, Sisanda Magala (VC), Wahab Riaz

CTB vs DUR My Dream11 Team

Quinton de Kock, Dane Vilas, Janneman Malan (C), Marques Ackerman, Alex Hales, David Miller, Ravi Bopara, George Linde, Dale Steyn, Sisanda Magala (VC), Wahab Riaz

CTB vs DUR Probable Playing 11

Team Cape Town Blitz (Playing XI): Janneman Malan, Quinton de Kock (C & WK), Asif Ali/Marques Ackerman, Liam Livingstone, George Linde, Mohammad Nawaz, Aviwe Mgijima/Wahab Riaz, Vernon Philander, Sisanda Magala, Dale Steyn, Anrich Nortje.

Team Durban Heat (Playing XI): Wesley Marshall, Alex Hales, Wihan Lubbe, Dane Vilas (C & WK), David Miller, Ravi Bopara, Andile Phehlukwayo, Malusi Siboto, Keshav Maharaj, Kyle Abbott, Shaun von Berg

Check Dream11 Prediction / CTB Dream11 Team / Cape Town Blitz Dream11 Team / DUR Dream11 Team / Durban Heat Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.