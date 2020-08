BSV Britannia vs USG Chemnitz Dream11 Prediction: Best picks for BSVB vs USGC in ECS T10-Dresden 2020

Dream11 Prediction: BSV Britannia vs USG Chemnitz - ECS T10-Dresden 2020

BSVB vs USGC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for BSV Britannia vs USG Chemnitz in ECS T10-Dresden 2020 match today, August 14.

BSV Britannia vs USG Chemnitz (BSVB vs USGC) Dream11

Wicketkeeper – Lakshamanan

Batsmen – Mohit Negi, Sandan Chintanippu, G Manoharan

Allrounders – Basir, Singh, Virk, Goyal

Bowlers –Nagaraja, Narayanan, Ahmed

BSVB vs USGC My Dream11 Team

Lakshamanan, Mohit Negi, Sandan Chintanippu, G Manoharan, Basir, Singh, Virk, Goyal, A Narayanan, A Chougale, A Basir

BSVB vs USGC Probable Playing11

BSV Britannia: Waqas Virk, Vikay Lakshamanan, HitesSandan Chintanippu, Faisal Khan, Rohit Singh, Sanish Goyal, Sandan Chintanippu, Gaurav Lohia, Mohit Negi, Kumar Shouradhya, Waleed Ahmed.

USG Chemnitz: Rajesh Nagaraja, Abdulsamad Stanikzai, Abdul Basir, Sandeep Shivalingegowda, Arul Dinesh, Gopinath Manoharan, Varun Soranganvi, Sahith Reddy, Karthikeyan Manga, Adith Narayan, Akash Chougale.