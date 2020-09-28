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Bokaro Blasters vs Singhbhum Strikers Dream11 Prediction: Best picks for BOK vs SIN in Jharkhand T20 League 2020

BOK vs SIN Dream11 Team - Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, Bokaro Blasters vs Singhbhum Strikers Dream11 Team Player List, BOK Dream11 Team Player List, SIN Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, Bokaro Blasters vs Singhbhum Strikers Head to Head.

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DNA Web Team

Updated: Sep 28, 2020, 12:32 PM IST

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Dream11 Prediction – Bokaro Blasters vs Singhbhum Strikers

BOK vs SIN Jharkhand T20 League 2020 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Bokaro Blasters vs Singhbhum Strikers match today, September 28 at 1:30 PM at JSCA stadium in Ranchi

 

Bokaro Blasters vs Singhbhum Strikers Dream11

Wicketkeeper: Sumit Kumar

Batsmen: Wilfred Beng, Vikash Vishal, Kumar Deobrat

Allrounders: Roushan Kumar Nirala, Kumar Suraj, Yuvraj Kumar, Vikash Singh

Bowlers: Bal Krishna, Pankaj Yadav, Pratik Kumar

 

BOK vs SIN My Dream11 Team

Sumit Kumar, Wilfred Beng, Vikash Vishal, Kumar Deobrat, Roushan Kumar Nirala, Kumar Suraj (C), Yuvraj Kumar, Vikash Singh, Bal Krishna (VC), Pankaj Yadav, Pratik Kumar

 

BOK vs SIN Probable Playing 11

Bokaro Blasters: Kumar Kushagra, Kumar Deobrat, Vikash Vishal, Prem Kumar Chourasiya, Yuvraj Kumar, Vikash Singh, Pankaj Yadav, Pratik Kumar, Rajandeep Singh, Nityanand Kashyap and Ashish Kumar.

Singhbum Strikers: Sumit Kumar, Arvind Kumar, Kumar Karan, Wilfred Beng, Kumar Suraj, Vinayak Vikram, Roushan Nirala, Bal Krishna, Ajay Yadav, Aaryamaan Lala and Shiva Singh.

 

BOK vs SIN SQUADS

Bokaro Blasters (BOK): Kumar Kushagra, Ankit Raj Singh, Kumar Deobrat, Aayush Bhardwaj, Vikash Vishal, Prem Kumar Choursaiya, Rajandeep Singh, Vikash Singh, Yuvraj Kumar, Partik Rajan, Nityanand Kashyap, Mohammed Asif Mansoori, Ajit Kumar Singh, Pankaj Yadav-II, Pratik Kumar and Ashish Kumar Jr.

Singhbum Strikers (SIN): Sumit Kumar, Arvind Kumar, Krishna, Pratik Bhakat, Ajay Yadav Ankit Kumar, Vinayak Vikram, Kumar Suraj, Amardeep Singh, Roushan Nirala, Anshu Singh, Bal, Shiva Singh, Aryamaan Lala, Kumar Karan, Wilfred Beng and Sharandeep Singh.

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