Bokaro Blasters vs Singhbhum Strikers Dream11 Prediction: Best picks for BOK vs SIN in Jharkhand T20 League 2020

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BOK vs SIN Jharkhand T20 League 2020 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Bokaro Blasters vs Singhbhum Strikers match today, September 28 at 1:30 PM at JSCA stadium in Ranchi
Wicketkeeper: Sumit Kumar
Batsmen: Wilfred Beng, Vikash Vishal, Kumar Deobrat
Allrounders: Roushan Kumar Nirala, Kumar Suraj, Yuvraj Kumar, Vikash Singh
Bowlers: Bal Krishna, Pankaj Yadav, Pratik Kumar
Sumit Kumar, Wilfred Beng, Vikash Vishal, Kumar Deobrat, Roushan Kumar Nirala, Kumar Suraj (C), Yuvraj Kumar, Vikash Singh, Bal Krishna (VC), Pankaj Yadav, Pratik Kumar
Bokaro Blasters: Kumar Kushagra, Kumar Deobrat, Vikash Vishal, Prem Kumar Chourasiya, Yuvraj Kumar, Vikash Singh, Pankaj Yadav, Pratik Kumar, Rajandeep Singh, Nityanand Kashyap and Ashish Kumar.
Singhbum Strikers: Sumit Kumar, Arvind Kumar, Kumar Karan, Wilfred Beng, Kumar Suraj, Vinayak Vikram, Roushan Nirala, Bal Krishna, Ajay Yadav, Aaryamaan Lala and Shiva Singh.
Bokaro Blasters (BOK): Kumar Kushagra, Ankit Raj Singh, Kumar Deobrat, Aayush Bhardwaj, Vikash Vishal, Prem Kumar Choursaiya, Rajandeep Singh, Vikash Singh, Yuvraj Kumar, Partik Rajan, Nityanand Kashyap, Mohammed Asif Mansoori, Ajit Kumar Singh, Pankaj Yadav-II, Pratik Kumar and Ashish Kumar Jr.
Singhbum Strikers (SIN): Sumit Kumar, Arvind Kumar, Krishna, Pratik Bhakat, Ajay Yadav Ankit Kumar, Vinayak Vikram, Kumar Suraj, Amardeep Singh, Roushan Nirala, Anshu Singh, Bal, Shiva Singh, Aryamaan Lala, Kumar Karan, Wilfred Beng and Sharandeep Singh.