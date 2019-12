Bermuda vs Uganda, Dream11 Prediction: Best picks for BER vs UGA in Men’s CWC Challenge, League B, Oman 2019

Dream11 Prediction - Bermuda vs Uganda

BER vs UGA Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Bermuda vs Uganda in Men’s CWC Challenge, League B, Oman 2019 December 6.

Bermuda vs Uganda (BER vs UGA) Dream11

Wicketkeeper – Arnold Otwani

Batters – Dinesh Nakrani, Kamau Leverock, Tre Manders (C), S Ukani

All-Rounders – Brian Masaba (VC), Riazat Ali Shah, Dion Stovell

Bowlers – Justin Pitcher, F Nsubuga, Onais Bascome

BER vs UGA My Dream11 Team

Arnold Otwani, Dinesh Nakrani, Kamau Leverock, Tre Manders (C), S Ukani, Brian Masaba (VC), Riazat Ali Shah, Dion Stovell, Justin Pitcher, F Nsubuga, Onais Bascome

BER vs UGA Probable Playing 11

Bermuda possible XI: Kamau Leverock, Terryn Fray (C), Tre Manders, Okera Bascome (WK), Delray Rawlins, Zeko Burgess, Duente Darrell, Dion Stovell, Kyle Hodsoll, Justin Pitcher, Onais Bascome, Sinclair Smith

Uganda possible XI: Roger Mukasa, Arnold Otwani (WK), S Ukani, Ronak Patel, Brian Masaba (C), Dinesh Nakrani, Riazat Ali Shah, F Nsubuga, Kenneth Waiswa, Bilal Hassun, Richard Agamiire

