Bangladesh vs Pakistan, Warm-up match Dream11 Prediction: Best picks for BANW vs PAKW in ICC Women’s T20 World Cup 2020

Dream11 Prediction - Bangladesh vs Pakistan in ICC Women’s T20 World Cup 2020 - Warm-Up match

BANW vs PAKW Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Bangladesh vs Pakistan T20I match today, February 20.

Bangladesh vs Pakistan T20I (BANW vs PAKW) Dream11

Wicketkeeper – Nigar Sultana

Batters – Fargana Hoque, Muneeba Ali, Javeria Khan

All-Rounders – Aliya Riaz, Rumana Ahmed (VC), Bismah Maroof (C), Nida Dar

Bowlers – Aiman Anwer, Salma Khatun, Jahanara Alam

BANW vs PAKW My Dream11 Team

Nigar Sultana(WK), Aliya Riaz, Rumana Ahmed (VC), Bismah Maroof (C), Nida Dar, Aiman Anwer, Salma Khatun, Jahanara Alam.

BANW vs PAKW Probable Playing 11

Pakistan: Omaima Sohail, Javeria Khan, Bismah Maroof(c), Nida Dar, Iram Javed, Aliya Riaz, Sidra Nawaz(w), Aiman Anwer, Anam Amin, Diana Baig, Syeda Aroob Shah, Fatima Sana, Sadia Iqbal, Muneeba Ali, Ayesha Naseem.

Bangladesh: Murshida Khatun, Ayasha Rahman, Shamima Sultana (WK), Nigar Sultana, Fargana Hoque, Khadija Tul Kubra, Fahima Khatun, Salma Khatun (C), Jahanara Alam, Nahida Akter, Panna Ghosh, Rumana Ahmed, Sanjida Islam, Ritu Moni, Sobhana Mostary.

