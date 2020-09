Band-e-Amir Dragons vs DG Boost Defenders Dream11 Prediction: Best picks for BD vs BOD in Shpageeza Cricket League

Dream11 Prediction - Band-e-Amir Dragons vs DG Boost Defenders

BD vs BOD Shpageeza Cricket League‚Äčn Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Band-e-Amir Dragons vs DG Boost Defenders T20I match today, September 8 at Kabul International Cricket Stadium, Kabul.

Band-e-Amir Dragons vs Mis Ainak Knights T20I match (MD vs BOD) Dream11

Wicketkeeper – M Ahmad

Batters – U Ghani, H Zazai, A Afghan, Ihsanullah, I Janat

All-Rounders – G Naib, K Janat

Bowlers – S Shirzad, A Hamza, Hassan

BD vs BOD My Dream11 Team

M Ahmad, Noor Ali Zadran, Ihsanullah Janat, Shawkat Zaman (VC), Hayatullah, G Naib, K Janat, S Shirzad, A Hamza, Hassan‚Äč.

BD vs BOD Probable Playing 11

Band-e-Amir Dragons: Hazratullah Zazai, Usman Ghani, Asghar Afghan, Ibrahim Zadran, Sharafuddin Ashraf, Tariq Stanikzai, Nasir Jamal, Waqar Salamkheil, Hamid Hassan, Mohammad Sardar, Mohammad Ibrahim.

Mis Ainak Knights: Imran Janat, Karim Janat, Ihsanullah, Rahmat Shah, Munir Ahmad, Gulbadin Naib, Shafiqullah Ghafari, Amir Hamza, Tahir Adil, Mohammad Saleem, Sayed Shirzad.

