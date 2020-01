Australia Women vs England Women, Dream11 Prediction: Best picks for AUSW vs ENGW today in Women’s Tri-Nation T20I Serie

Dream11 Prediction - Australia Women vs England Women

AUS-W vs ENG-W Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Australia vs England T20I match, February 1 at Manuka Oval in Canberra.

Australia Women vs England Women Women match (AUS vs ENG) Dream11

Wicketkeeper – Alyssa Healy

Batters – Heather Knight, Danielle Wyatt, Lauren Winfield, Meg Lanning (VC)

All-Rounders – Natalie Sciver, Ellyse Perry (C)

Bowlers – Sophie Ecclestone, Sarah Glenn, Sophie Molineux, Georgia Wareham

AUSW vs ENGW Probable Playing 11

Australia Possible XI: Alyssa Healy (WK), Beth Mooney, Meg Lanning (C), Ellyse Perry, Ashleigh Gardner, Rachel Haynes, Delissa Kimmince/Annabel Sutherland, Sophie Molineux, Jess Jonassen/Tayla Vlaeminck, Megan Schutt, Georgia Wareham.

EnglandPossible XI: Amy Jones (WK), Danielle Wyatt, Natalie Sciver, Heather Knight (C), Fran Wilson, Tammy Beaumont, Lauren Winfield, Katherine Brunt, Anya Shrubsole, Sophie Ecclestone, Sarah Glenn.

