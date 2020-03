Australia vs New Zealand, Dream11 Prediction: Best picks for AUSW vs NZW in ICC Women’s T20 World Cup 2020

Dream11 Prediction - Australia vs New Zealand in ICC Women’s T20 World Cup 2020

AUSW vs NZW Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Australia vs New Zealand T20I match today, March 2.

Australia vs New Zealand T20I (NZW vs AUSW) Dream11

Wicketkeeper – Rachel Priest

Batters – Maddy Green, Beth Mooney (VC), Ashleigh Gardner, Rachel Haynes

All-Rounders – Sophie Devine (C), Amelia Kerr, Jess Jonassen

Bowlers – Leigh Kasperek, Lea Tahuhu, Megan Schutt

NZW vs AUSW My Dream11 Team

Rachel Priest(WK), Maddy Green, Beth Mooney (VC), Ashleigh Gardner, Rachel Haynes, Sophie Devine (C), Amelia Kerr, Jess Jonassen, Leigh Kasperek, Lea Tahuhu, Megan Schutt.

NZW vs AUSW Probable Playing 11

New Zealand: Sophie Devine (C), Rachel Priest (WK), Suzie Bates, Maddy Green, Hayley Jansen, Katey Martin, Amelia Kerr, Anna Peterson, Leigh Kasperek, Lea Tahuhu, Rosemary Mair.

Australia: Alyssa Healy (WK), Beth Mooney, Ashleigh Gardner, Meg Lanning, Rachael Haynes, Ellyse Perry/Delissa Kimmince, Annabel Sutherland, Jess Jonassen, Nicola Carey, Georgia Wareham, Megan Schutt.

