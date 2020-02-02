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Australia U19s vs Afghanistan U19s, Dream11 Prediction: Best picks for AUS-Y vs AFG-Y today in ICC U19 World Cup 2020

AUS-Y vs AFG-Y Dream11 Team - Check My Dream11 Team, Best players list of today 's match, Australia-U19 vs Afghanistan-U19s Dream11 Team Player List, AUS-Y Dream11 Team Player List, AFG-Y Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, England-U19s vs Afghanistan-U19 Head to Head.

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DNA Web Team

Updated: Feb 02, 2020, 10:17 AM IST

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Dream11 Prediction: AustraliaU19 vs AfghanistanU19 - 5th Place Playoff Semi-final 2

AUS-Y vs AFG-Y Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Australia U19 vs AfghanistanU19 match today, February 2.

 

Australia-Y vs Afghanistan-Y (AUS-Y vs AFG-Y) Dream11

Wicketkeeper – Patrick Rowe

Batsmen – Mackenzie Harvey (VC), Sam Fanning, Farhan Zakhil, Ibrahim Zadran (C)

Allrounders – Liam Scott, Tanveer Sangha, Shafiqullah Ghafari

Bowlers – Connor Sully, Bradley Simpson, Noor Ahmed


 

AUS-Y vs AFG-Y My Dream11 Team 

Patrick Rowe, Mackenzie Harvey (VC), Sam Fanning, Farhan Zakhil, Ibrahim Zadran (C), Liam Scott, Tanveer Sangha, Shafiqullah Ghafari, Connor Sully, Bradley Simpson, Noor Ahmed.

 

AUS-Y vs AFG-Y Probable Playing11

Australia U19s: Sam Fanning, MacKenzie Harvey (C),  Cooper Connolly, Lachlan Hearne, Oliver Davies, Patrick Rowe (WK), Liam Scott, Tanveer Sangha, Connor Sully, Todd Murphy, Matthew Willans/Bradley Simpson

Afghanistan U19s: Ibrahim Zadran, Farhan Zakhil (C), Imran Mir, Rahmanullah Zadran, Abid Mohammadi, Asif Musazai, Mohammadi Ishaq (WK), Abdul Rahman, Shafiqullah Ghafari, Noor Ahmad, Fazal Haq.

 

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