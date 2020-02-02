Australia U19s vs Afghanistan U19s, Dream11 Prediction: Best picks for AUS-Y vs AFG-Y today in ICC U19 World Cup 2020

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AUS-Y vs AFG-Y Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Australia U19 vs AfghanistanU19 match today, February 2.
Wicketkeeper – Patrick Rowe
Batsmen – Mackenzie Harvey (VC), Sam Fanning, Farhan Zakhil, Ibrahim Zadran (C)
Allrounders – Liam Scott, Tanveer Sangha, Shafiqullah Ghafari
Bowlers – Connor Sully, Bradley Simpson, Noor Ahmed
Patrick Rowe, Mackenzie Harvey (VC), Sam Fanning, Farhan Zakhil, Ibrahim Zadran (C), Liam Scott, Tanveer Sangha, Shafiqullah Ghafari, Connor Sully, Bradley Simpson, Noor Ahmed.
Australia U19s: Sam Fanning, MacKenzie Harvey (C), Cooper Connolly, Lachlan Hearne, Oliver Davies, Patrick Rowe (WK), Liam Scott, Tanveer Sangha, Connor Sully, Todd Murphy, Matthew Willans/Bradley Simpson
Afghanistan U19s: Ibrahim Zadran, Farhan Zakhil (C), Imran Mir, Rahmanullah Zadran, Abid Mohammadi, Asif Musazai, Mohammadi Ishaq (WK), Abdul Rahman, Shafiqullah Ghafari, Noor Ahmad, Fazal Haq.
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