Australia A Women vs India A Women, Dream11 Prediction 3rd T20I: Best picks for AUSA-W vs INDA-W today

Dream11 Prediction - Australia A Women vs India A Women

AUSA-W vs INDA-W ICC in 3rd T20I Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Australia A Women vs India A Women match today, December 23.

Australia A Women vs India A Women Dream11

Wicketkeeper: Nuzhat Parween

Batsmen: Shafali Verma (C), Veda Krishnamurthy, Elyse Villani (VC)

Allrounders: Tanusree Sarkar, Tahlia McGrath, Heather Graham, Annabel Sutherland

Bowlers: Molly Strano, Maitlan Brown, Arundhati Reddy

AUSA-W vs INDA-W Probable Playing 11

Team Australia A (Playing XI): Elyse Villani, Tahlia McGrath, Josie Dooley, Bridget Patterson, Erin Burns, Annabel Sutherland, Heather Graham, Maitlan Brown, Molly Strano, Sammy Jo Johnson, Amanda-Jade Wellington.

Team India A (Playing XI): Yastika Bhatia, Shafali Verma, Priya Punia, Devika Vaidya, Veda Krishnamurthy (C), D Hemalatha, Nuzhat Parween (WK), Anuja Patil, Arundhati Reddy, Tanusree Sarkar, Mansi Joshi.

