Auckland vs Northern Knights, Dream11 Prediction: Best picks for AUK vs NK today in Super Smash 2019-20

Dream11 Prediction - Auckland vs Northern Knights

AUK vs NK Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Auckland vs Northern Knights T20I match today, January 10.

Auckland vs Northern Knights Dream11

Wicketkeeper: Tim Seifert (VC), Glenn Phillips

Batsmen: Dean Brownlie, Martin Guptill (C), Craig Cachopa

Allrounders: Daryl Mitchell, Mark Chapman, Sean Solia

Bowlers: Brett Randell, Ben Lister, Anurag Verma

AUK vs NK My Dream11 Team

Tim Seifert (VC), Glenn Phillips, Dean Brownlie, Martin Guptill (C), Craig Cachopa, Daryl Mitchell, Mark Chapman, Sean Solia, Brett Randell, Ben Lister, Anurag Verma

AUK vs NK Probable Playing 11

Auckland: Martin Guptill, Colin Munro, Glenn Phillips, Mark Chapman, Ben Horne/Robert ODonnell, Craig Cachopa (C), Corey Anderson, Sean Solia, Ronnie Hira, Ben Lister, Mitchell McClenaghan.

Northern Knights: Anton Devcich, Tim Seifert (WK), Dean Brownlie (C), Daryl Mitchell, Brett Hampton, Henry Cooper, Daniel Flynn, Scott Kuggeliejn, Ish Sodhi, Anurag Verma, Brett Randell.

