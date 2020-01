Auckland vs Canterbury, Dream11 Prediction: Best picks for AUK vs CTB today in Ford Trophy 2019-20

Dream11 Prediction - Auckland vs Canterbury

AUK vs CTB Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Auckland vs Canterbury T20I match today, January 26.

Auckland vs Canterbury Dream11

Wicketkeeper: Cameron Fletcher

Batsmen: Chad Bowes, Jack Boyle (C), Steve Murdoch, Craig Cachopa, Robert O’Donnell

Allrounders: Andrew Ellis (VC), Sean Solia

Bowlers: Andrew Hazeldine, Ben Lister, Ed Nuttall

AUK vs CTB My Dream11 Team

Cameron Fletcher, Chad Bowes, Jack Boyle (C), Steve Murdoch, Craig Cachopa, Robert O’Donnell, Andrew Ellis (VC), Sean Solia, Andrew Hazeldine, Ben Lister, Ed Nuttall

AUK vs CTB Probable Playing 11

Auckland: Jeet Raval, Finn Allen, Louis Delport, Will O’Donnell, Craig Cachopa (C), Sean Solia, Robert O’Donnell, Ryan Harrison, Ben Horne, Ben Lister, Danru Ferns

Canterbury: Chad Bowes, Jack Boyle, Henry Nicholls, Steve Murdoch, Ken McClure, Andrew Ellis (C), Cameron Fletcher (WK), Henry Shipley, Andrew Hazeldine, Ed Nuttall, Will Williams.

