Auckland Hearts vs Wellington Blaze, Dream11 Prediction: Best picks for AHW vs WBW today in Women's Super Smash 2019-20

Dream11 Prediction - Wellington Blaze vs Auckland Hearts

AHW vs WBW Super Smash 2019-20 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Wellington Blaze vs Auckland Hearts match today, December 30.

Wellington Blaze vs Auckland Hearts Dream11

Wicketkeeper: Natalie Dodd

Batsmen: Katie Perkins, Saachi Shahri, Rebecca Burns

Allrounders: Sophie Devine (C), Anna Peterson (VC), Amelia Kerr, Thamsyn Newton

Bowlers: Deanna Doughty, Holly Huddleston, Jess Kerr

WBW vs AHW My Dream11 Team

Natalie Dodd, Katie Perkins, Saachi Shahri, Rebecca Burns, Sophie Devine (C), Anna Peterson (VC), Amelia Kerr, Thamsyn Newton, Deanna Doughty, Holly Huddleston, Jess Kerr

WBW vs AHW Probable Playing 11

Wellington Blaze (Playing XI): Rachel Priest (WK), Sophie Devine (C), Rebecca Burns, Maddy Green, Amelia Kerr, Leigh Kasperek, Thamsyn Newton, Liz Green-Perry, Jess Kerr, Maneka Singh, Deanna Doughty.

Auckland Hearts (Playing XI): Anna Peterson (C), Katie Perkins, Saachi Shahri, Holly Huddleston, Bella Armstrong, Roz McNeill, Natasha van Tilburg, Arlene Kelly, Regina Lilii, Amie Hucker, Tariel Lamb.

Check Dream11 Prediction / AHW Dream11 Team / Auckland Hearts Dream11 Team / WBW Dream11 Team / Wellington Blaze Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.