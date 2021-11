Alby Zalmi U23 vs SaltsJobaden CC, Dream11 Prediction: Best picks for AZ-U23 vs SCC in ECS T10 Stockholm Botkyrka

Dream11 Prediction: Alby Zalmi U23 vs SaltsJobaden CC - ECS T10 Stockholm Botkyrka League 2020

AZ-U23 vs SCC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Alby Zalmi U23 vs SaltsJobaden CC in ECS T10 Stockholm Botkyrka League 2020 match today, July 9.

Alby Zalmi U23 vs SaltsJobaden CC (AZ-U23 vs SCC) Dream11

Wicketkeeper – I Zia and F Shah

Batsmen – F Chaudhry, Z Niazy, I Ullah

Allrounders – K Alam

Bowlers – S Zeb, M Munir U Jabbar, S Khalil, and A Khalil

AZ-U23 vs SCC Probable Playing11

Alby Zalmi U23: Ismail Zia, Zabi Niazy, Farhan Chaudhry, Munib Safi, Faseeh Chaudhary, Abdullah Khalil, Rohollah Stanikzai, Talha Masoud, Munir Safi, Sami Khalil, Usman Jabbar.

SaltsJobaden CC: Khalid Mahmood, Faheem Shah, Khursheed Alam, Imran Ullah, Arslan Ali, Shahid Ali, Muhammad Munir, Javed Ahmad, Shah Zeb, Qazi Rashid, Anas Tanveer.