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Afghanistan U19s vs Pakistan U19s, Dream11 Prediction: Best picks for AFG-Y vs PAK-Y today in ICC U19 World 2020

AFG-Y vs PAK-Y Dream11 Team - Check My Dream11 Team, Best players list of today 's match, Afghanistan-U19 vs Pakistan -U19s Dream11 Team Player List, AFG-Y Dream11 Team Player List, PAK-Y Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, Pakistan -U19s vs Afghanistan-U19 Head to Head.

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DNA Web Team

Updated: Jan 30, 2020, 08:06 PM IST

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Dream11 Prediction - Pakistan U19 vs Afghanistan U19

PAK-Y vs AFG-Y Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Pakistan U19 vs Afghanistan U19 match today, January 31.

 

Pakistan-Y vs Afghanistan-Y (PAK-Y vs AFG-Y) Dream11

Wicketkeeper – Mohammad Haris

Batsmen – Mohammad Shehzad, Mohammad Irfan Khan (C), Haider Ali, Ibrahim Zadran, Rahmanullah Zadran

Allrounders – Shafiqullah Ghafari (VC), Abdul Rahman

Bowlers – Abbas Afridi, Mohammad Wasim Jr, Noor Ahmad
 

PAK-Y vs AFG-Y My Dream11 Team 

Mohammad Haris, Mohammad Shehzad, Mohammad Irfan Khan (C), Haider Ali, Ibrahim Zadran, Rahmanullah Zadran, Shafiqullah Ghafari (VC), Abdul Rahman, Abbas Afridi, Mohammad Wasim Jr, Noor Ahmad

 

PAK-Y vs AFG-Y Probable Playing 11

Team Pakistan(Playing XI): Haider Ali, Mohammad Shehzad, Fahad Munir, Rohail Nazir (C), Qasim Akram, Mohammad Irfan Khan, Mohammad Haris, Abbas Afridi, Amir Ali, Mohammad Wasim Jr/Arish Ali Khan, Tahir Hussain.

Team Afghanistan (Playing XI): Farhan Zakhil (C), Imran Mir, Ibrahim Zadran, Rahmanullah Zadran, Mohammadi Ishaq (WK), Asif Musazai, Abid Mohammadi, Abdul Rahman, Shafiqullah Ghafari, Noor Ahmad, Fazal Haq.

 

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