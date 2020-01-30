Afghanistan U19s vs Pakistan U19s, Dream11 Prediction: Best picks for AFG-Y vs PAK-Y today in ICC U19 World 2020

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PAK-Y vs AFG-Y Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Pakistan U19 vs Afghanistan U19 match today, January 31.
Wicketkeeper – Mohammad Haris
Batsmen – Mohammad Shehzad, Mohammad Irfan Khan (C), Haider Ali, Ibrahim Zadran, Rahmanullah Zadran
Allrounders – Shafiqullah Ghafari (VC), Abdul Rahman
Bowlers – Abbas Afridi, Mohammad Wasim Jr, Noor Ahmad
Mohammad Haris, Mohammad Shehzad, Mohammad Irfan Khan (C), Haider Ali, Ibrahim Zadran, Rahmanullah Zadran, Shafiqullah Ghafari (VC), Abdul Rahman, Abbas Afridi, Mohammad Wasim Jr, Noor Ahmad
Team Pakistan(Playing XI): Haider Ali, Mohammad Shehzad, Fahad Munir, Rohail Nazir (C), Qasim Akram, Mohammad Irfan Khan, Mohammad Haris, Abbas Afridi, Amir Ali, Mohammad Wasim Jr/Arish Ali Khan, Tahir Hussain.
Team Afghanistan (Playing XI): Farhan Zakhil (C), Imran Mir, Ibrahim Zadran, Rahmanullah Zadran, Mohammadi Ishaq (WK), Asif Musazai, Abid Mohammadi, Abdul Rahman, Shafiqullah Ghafari, Noor Ahmad, Fazal Haq.
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