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Akshay Kumar celebrates PM Narendra Modi's 76th birthday, lauds him for 'inspiring our nation', but gets brutally trolled: 'Bas yahi bakchodi karo'

Prime Minister Narendra Modi turned 76 on September 17. Akshay Kumar penned a long tweet in his honour, but it left netizens furious.

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Simran SinghSimran Singh

Updated : Sep 17, 2026, 02:11 PM IST | Edited by : Simran Singh

Akshay Kumar celebrates PM Narendra Modi's 76th birthday, lauds him for 'inspiring our nation', but gets brutally trolled: 'Bas yahi bakchodi karo'
Akshay Kumar and PM Narendra Modi (Image source: Facebook)
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September 17 marks Prime Minister Narendra Modi's birthday, and as expected, actor Akshay Kumar dropped a long note in honour of PM Modi's special day. On X, Akki shared his thoughts about Modi and praised his vision for the nation, but his views didn't match netizens' sentiments. As a result, the Bhool Bhulaiyaa actor got some brutal criticism and trolling from netizens. For the unversed, Akki has been an admirer of Modi. In 2019, Akki interviewed him, during which he asked the infamous question, "Aap aam khate hain?" Since then, Kumar has faced heat from netizens for being a Modi fanboy. 

What did Akshay Kumar write on PM Modi's 76th birthday? 

On X, Akshay wrote, "Aaj hamare pradhanmantri ji ka janamdin hai aur is din ko seva sankalp ke saath manaya ja raha hai. Mujhe lagta hai janamdin manane ka isse khoobsurat koi aur tarika nahin ho sakta. hum kisi aur ke kaam aayen, kisi zaruratmand ki madad karen, kisi chehre par muskan laen… bus itna sa sankalp." He concluded the note, "Happy Birthday @narendramodi ji. Keep inspiring our great nation. Jai Bharat. Jai Mahakal." 

Netizens lose cool on Akshay Kumar

Soon after his tweet, netizens started slamming Kumar and brutally trolled him for being a 'chatukar' of the supreme leader, and for ignoring to address real problems under his leadership. A netizen wrote, "Tu Modi ji ke kaam aa bas, prachaar, prashaar karne. Desh ke kaam toh kher dono nahi aa rahe hai." Another netizen wrote, "Bas yahi bakchodi karo, janta behal hai usase apko koi farak nhi padta #berojgari dekho uske liye to kuch bolo kabhi." One of the netizens wrote, "Teri isi bakchodi ki vajah se tu flop hai. Aaj teri filme na to andhbhakt dekhte hai aur na hi aam janta." An internet user wrote, "Chaat chaat ke janta ke man se utar chukka hai! Continue flop kar raha hai. Kher, paisa itna kama liya, terko farak nahi padega; isliye you guys are fake." On the work front, Akshay's latest release, Haiwaan, is already heading to become a disaster at the box office. 

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