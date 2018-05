French Open 2018, Order of play: Defending champ Jelena Ostapenko will be in action on Day 1

Defending French Open women's champion Jelena Ostapenko begins her defence on the opening day of the claycourt grand slam on Sunday, with the Latvian set to face unseeded Kateryna Kozlova in the last match on Court Philippe-Chatrier.

Also in action on the first day at Roland Garros is men's second seed Alexander Zverev who meets Ricardas Berankis of Lithuania on Court Suzanne-Lenglen.

Belgium's eighth seed David Goffin kicks off his campaign against Dutchman Robin Haase on Court One.

Order of play on the main showcourts (all matches first round, times GMT, prefix numbers denote seeding):

Court Philippe-Chatrier (play starts at 0900)

Viktor Troicki (Serbia) v 4-Grigor Dimitrov (Bulgaria)

32-Alize Cornet (France) v Sara Errani (Italy)

15-Lucas Pouille (France) v Daniil Medvedev (Russia)

5-Jelena Ostapenko (Latvia) v Kateryna Kozlova (Ukraine)

Court Suzanne-Lenglen (0900)

Ajla Tomljanovic (Australia) v 4-Elina Svitolina (Ukraine)

Elliot Benchetrit (France) v 32-Gael Monfils (France)

Qiang Wang (China) v 9-Venus Williams (U.S.)

Ricardas Berankis (Lithuania) v 2-Alexander Zverev (Germany)

Court One (0900)

Kurumi Nara (Japan) v 26-Barbora Strycova (Czech Republic)

19-Kei Nishikori (Japan) v Maxime Janvier (France)

22-Johanna Konta (Britain) v Yulia Putintseva (Kazakhstan)

8-David Goffin (Belgium) v Robin Haase (Netherlands)