Athletics-World Challenge Meeting Ostrava men/women results

June 28 (Gracenote) - Results from the World Challenge Meeting Ostrava Men/Women on Wednesday Men's 100m 1. Usain Bolt (Jamaica) 10.06 2. Yunier Perez Romero (Turkey) 10.09 3. Jak Ali Harvey (Turkey) 10.26 Men's 300m 1. Wayde van Niekerk (South Africa) 30.81 2. Isaac Makwala (Botswana) 31.44 3. Clarence Munyai (South Africa) 31.61 Men's 1000m 1. Nicholas Kiplangat Kipkoech (Kenya) 2:18.51 2. Jakub Holusa (Czech Republic) 2:18.60 3. Filip Sasinek (Czech Republic) 2:19.03 Men's 10000m 1. Mohamed Farah (Britain) 27:12.09 2. Mathew Kimeli Kipkorir (Kenya) 27:14.43 3. Timothy Toroitich (Uganda) 28:02.23 Men's 3000m Steeplechase 1. Benjamin Kigen (Kenya) 8:11.54 2. Getnet Wale (Ethiopia) 8:13.16 3. Hailemariyam Amare Tegegn (Ethiopia) 8:13.39 Men's 110m Hurdles 1. Garfield Darien (France) 13.09 2. Balazs Baji (Hungary) 13.23 3. Milan Trajkovic (Cyprus) 13.34 Men's High Jump 1. Sylwester Bednarek (Poland) 2.32 2. Tihomir Ivanov (Bulgaria) 2.30 3. Jamal Wilson (Bahamas) 2.27 3=. Majed Aldin Ghazal (Syria) 2.27 Men's Triple Jump 1. Christian Taylor (U.S.) 17.57 2. Troy Doris (Guyana) 16.80 3. Elvijs Misans (Latvia) 16.74 Men's Shot Put 1. Tomas Stanek (Czech Republic) 21.63 2. Michal Haratyk (Poland) 21.34 3. Stipe Zunic (Croatia) 20.76 Men's Hammer Throw 1. Pawel Fajdek (Poland) 83.44 2. Wojciech Nowicki (Poland) 80.31 3. Bence Halasz (Hungary) 78.85 Men's Javelin Throw 1. Thomas Roehler (Germany) 91.53 2. Johannes Vetter (Germany) 87.88 3. Jakub Vadlejch (Czech Republic) 86.43 Women's 200m 1. Marie Josee Ta Lou (Cote D'Ivoire) 22.44 2. Alyssa Conley (South Africa) 23.03 3. Estela Garcia (Spain) 23.17 Women's 1500m 1. Gudaf Tsegay (Ethiopia) 4:00.96 2. Rababe Arafi (Morocco) 4:03.34 3. Zoe Buckman (Australia) 4:06.30 Women's 100m Hurdles 1. Pamela Dutkiewicz (Germany) 12.72 2. Rikenette Steenkamp (South Africa) 12.99 3. Hanna Platitsyna (Ukraine) 13.02 Women's Pole Vault 1. Anzhelika Sidorova (Russia) 4.70 2. Alysha Newman (Canada) 4.65 3. Robeilys Peinado (Venezuela) 4.55 Women's Hammer Throw 1. Anita Wlodarczyk (Poland) 79.72 2. Wang Zheng (China) 76.25 3. Hanna Skydan (Azerbaijan) 74.25

