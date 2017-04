Soccer-Israeli championship champions group results and standings

April 9 (Gracenote) - Results and standings from the Israeli championship Champions Group matches on Sunday Sunday, April 9 Maccabi Petah Tikva 1 Hapoel Beer Sheva 2 Saturday, April 8 Beitar Jerusalem 3 Bnei Sakhnin 0 Standings P W D L F A Pts 1 Hapoel Beer Sheva 29 21 5 3 61 14 68 ------------------------- 2 Maccabi Tel Aviv 28 18 5 5 48 20 59 3 Maccabi Petah Tikva 29 13 9 7 37 27 48 ------------------------- 4 Beitar Jerusalem * 29 12 10 7 40 30 44 ------------------------- 5 Bnei Sakhnin 29 11 9 9 27 32 42 6 Maccabi Haifa 28 11 8 9 33 31 41 ------------------------- * Deducted 2 points.

April 9 (Gracenote) - Results and standings from the Israeli championship Champions Group matches on Sunday Sunday, April 9 Maccabi Petah Tikva 1 Hapoel Beer Sheva 2 Saturday, April 8 Beitar Jerusalem 3 Bnei Sakhnin 0 Standings P W D L F A Pts 1 Hapoel Beer Sheva 29 21 5 3 61 14 68 ------------------------- 2 Maccabi Tel Aviv 28 18 5 5 48 20 59 3 Maccabi Petah Tikva 29 13 9 7 37 27 48 ------------------------- 4 Beitar Jerusalem * 29 12 10 7 40 30 44 ------------------------- 5 Bnei Sakhnin 29 11 9 9 27 32 42 6 Maccabi Haifa 28 11 8 9 33 31 41 ------------------------- * Deducted 2 points. 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League preliminary round 4: Europa League depending on domestic cup Still being played (GMT): Sunday, April 9 Maccabi Tel Aviv v Maccabi Haifa (1800)

