PEPPER Sep17 100K 46515 47305 46100 47160 1363 MT RBDPMOLEIN Jul17 10KG 0 0 0 523.3 0 MT SILVER Dec17 1KGS 38788 38872 38320 38401 1202 KGS SILVER Jul18 1KGS 40866 40909 40866 40888 25 KGS SILVER Mar18 1KGS 0 0 0 39356 0 KGS SILVER May18 1KGS 0 0 0 39778 0 KGS SILVER Sep17 1KGS 38085 38225 37652 37759 119653 KGS SILVERM Apr18 1KGS 0 0 0 40093 0 KGS SILVERM Aug17 1KGS 38110 38243 37672 37783 29865 KGS SILVERM Feb18 1KGS 39094 39094 39094 39094 2 KGS SILVERM Jun18 1KGS 0 0 0 40868 0 KGS SILVERM Nov17 1KGS 38760 38880 38343 38451 647 KGS SILVERMIC Aug17 1KGS 38100 38244 37680 37786 8653 KGS SILVERMIC Feb18 1KGS 39444 39444 39075 39099 13 KGS SILVERMIC Nov17 1KGS 38787 38895 38366 38452 644 KGS ZINC Aug17 1KGS 180 183.1 180 182.8 13680 MT ZINC Jul17 1KGS 179.75 182.8 179.75 182.55 150207 MT ZINC Nov17 1KGS 0 0 0 180.55 0 MT ZINC Oct17 1KGS 0 0 0 180.25 0 MT ZINC Sep17 1KGS 182.2 183 182 182.65 119 MT ZINCMINI Aug17 1KGS 180.75 183 180.35 182.7 4362 MT ZINCMINI Jul17 1KGS 179.75 182.8 179.75 182.55 35893 MT ZINCMINI Oct17 1KGS 0 0 0 180.1 0 MT ZINCMINI Sep17 1KGS 181.2 183.4 181.2 183.1 78 MT

(This article has not been edited by DNA's editorial team and is auto-generated from an agency feed.)