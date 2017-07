CPO Oct17 10KG 474.9 479.7 474.9 478.4 129 MT CPO Sep17 10KG 474 479.5 474 478.9 929 MT CRUDEOIL Aug17 1BBL 3004 3043 3001 3040 175811 BBL CRUDEOIL Dec17 1BBL 3123 3123 3123 3123 3 BBL CRUDEOIL Jan18 1BBL 0 0 0 3116 0 BBL CRUDEOIL Nov17 1BBL 3102 3102 3102 3102 3 BBL CRUDEOIL Oct17 1BBL 3064 3075 3055 3069 147 BBL CRUDEOIL Sep17 1BBL 3032 3066 3027 3062 4474 BBL CRUDEOILM Aug17 1BBL 3005 3043 3002 3039 27288 BBL CRUDEOILM Dec17 1BBL 0 0 0 3091 0 BBL CRUDEOILM Jan18 1BBL 0 0 0 3116 0 BBL CRUDEOILM Nov17 1BBL 0 0 0 3050 0 BBL CRUDEOILM Oct17 1BBL 3061 3088 3055 3081 17 BBL CRUDEOILM Sep17 1BBL 3025 3064 3025 3062 1042 BBL GOLD Aug17 10GR 28538 28579 28411 28436 139992 KGS GOLD Dec17 10GR 28887 28887 28887 28887 29 KGS GOLD Oct17 10GR 28780 28799 28650 28661 8214 KGS GOLDGUINEA Aug17 8GRM 22860 22893 22757 22778 63 KGS GOLDGUINEA Jul17 8GRM 22700 22745 22530 22604 57 KGS GOLDGUINEA Sep17 8GRM 0 0 0 22918 0 KGS GOLDM Aug17 10GR 28535 28584 28422 28443 15916 KGS GOLDM Oct17 10GR 28785 28810 28634 28688 187 KGS GOLDM Sep17 10GR 28684 28710 28560 28572 1560 KGS GOLDPETAL Aug17 1GRM 2869 2870 2859 2860 121 KGS GOLDPETAL Jul17 1GRM 2839 2840 2820 2832 69 KGS GOLDPETAL Oct17 1GRM 2887 2888 2862 2879 0 KGS MORE

