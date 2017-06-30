BRIEF-Maersk Line takes online orders again after cyber attack @ 6/30/2017 12:55:53 AM

A. P. MOLLER-MAERSK SAYS IN UPDATE ON TWITTER * MAERSK LINE HAS BEEN TAKING ONLINE BOOKINGS THROUGH THREE DIFFERENT SOLUTIONS FOR TWO HOURS * MAERSK LINE IS LOADING CARGO AS BOOKED AND HANDLING OF CARGO IN TRANSIT IS CLOSE TO NORMAL * APM TERMINALS IS IMPLEMENTING IT SOLUTIONS THAT WILL RESTORE FULL OPERATIONS AT IMPACTED TERMINALS * DAMCO REMAINS OPERATIONAL ACROSS ALL ITS MAIN PRODUCTS * TOO EARLY TO GIVE TIMELINE FOR WHEN NORMAL STATE OF BUSINESS IS RESTORED FURTHER COMPANY COVERAGE:
A.P. MOLLER-MAERSK SAYS IN UPDATE ON TWITTER
* MAERSK LINE HAS BEEN TAKING ONLINE BOOKINGS THROUGH THREE DIFFERENT SOLUTIONS FOR TWO HOURS
* MAERSK LINE IS LOADING CARGO AS BOOKED AND HANDLING OF CARGO IN TRANSIT IS CLOSE TO NORMAL
* APM TERMINALS IS IMPLEMENTING IT SOLUTIONS THAT WILL RESTORE FULL OPERATIONS AT IMPACTED TERMINALS
* DAMCO REMAINS OPERATIONAL ACROSS ALL ITS MAIN PRODUCTS
* TOO EARLY TO GIVE TIMELINE FOR WHEN NORMAL STATE OF BUSINESS IS RESTORED FURTHER COMPANY COVERAGE:
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